Advertisements

"الإمام الطيب .. 11 عامًا من العطاء".. ضفيديو

السبت 20/مارس/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

نشر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية فيديو بعنوان: "الإمام الطيب.. 11 عامًا من العطاء" تروي مشاهده سنوات عاشها الأزهر الشريف في عهد الإمام الطيب، وتؤكد: رغم أنها حِقْبَةٌ زمنيةٌ قليلة؛ لكنها شكّلتْ تحوُّلًا كبيرًا في استمرار الأزهر الشريف لأداء رسالته محليًّا وعالميًّا، بقيادةٍ واعية لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب.
وأكدت مشاهد الفيديو أن هذه الفترة الزمنية وهي أحدَ عشرَ عامًا شهدت حالة من العطاء والمواجهة والإصرار على الاشتباك مع واقعِ الناس، والحفاظ على وعيهم، وهي رسالة تحملتّها المؤسسةُ بقطاعاتها المختلفة؛ فكلٌّ له دورُه فيها بعلمائه ورِجالاته.
وأوضح الفيديو أنه منذ تولي فضيلة الإمام الأكبرِ قيادة الأزهر الشريف، وتشهد قطاعات الأزهر ـ وعلى رأسِها مجمع البحوث الإسلامية ـ تحولًا كبيرًا في أدائها وخدماتها، حتى أصبحت مقصدًا لكل حائر، وسبيًلا لكل فهم واع.
من جانبه أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن مجمع البحوث الإسلامية في عهدِ الإمام الطيب، شهد حزمةً من الإنجازات في مختلف إداراته وخدماته التي يقدمها سواء على المستوى المحلي من خلال انتشار وعظاه في جميع أرجاء مصر أم على المستوى الدولي من خلال انتشار المبعوثين في أكثر من 60 دولة.
أضاف أن هذه الفترة شهدت أيضًا الكثير من البرامج التوعوية والتطوير في الأداء بما يناسب مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والقضايا التي تشغل بالهم، وهو ما دعاه لإطلاق منتدياتِ الحوارِ التي ناقشت قضايا فكريةً ومجتمعيةً مُلِحَّةً تمس جوانب مهمة في حياة المجتمع وأفراده.

أخبار تهمك

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كارتيرون يطالب بتقرير شامل عن سبعة لاعبين من الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تعليق مُثير من بدر بانون على عدم اختياره ضمن قائمة منتخب المغرب

منذ ساعة و 14 دقيقة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار