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انفراد.. تعرف على الأم المثالية لمحافظة قنا 2021

السبت 20/مارس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كشف مصدر مسؤول، عن اختيار، سميرة حسن محمود جاد الكريم، ابنة محافظة قنا، وحصولها على لقب الأم المثالية للمحافظة، ضمن أسماء الأمهات المثاليات، والتي سيتم إعلان قائمة بهم اليوم وتكريمهم غدًا.
ولقد جاءت محافظة قنا، في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن.
حيث أعلنت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتيجة مسابقة الام المثالية، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان أسماء الفائزات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

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