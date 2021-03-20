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وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات

السبت 20/مارس/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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إستكمالًا للجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة لتفعيل دور الشباب من خلال توفير كافة المقومات بمراكز الشباب والأندية الرياضية لإعلاء روح الولاء والإنتماء وإستثمار الإمكانيات الإيجابية والطاقات الكامنة لديهم


قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للمحافظة بمرافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والتي أستهلت بإطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات والذى شارك فيه 200 شاب

وفتاة بدءًا من المسجد الجامع وحتى ميدان نادى أسوان الرياضى، وعقب ذلك قام أشرف صبحى وأشرف عطية بأفتتاح أعمال تطوير نادى التجديف للرياضيات المائية بتكلفة 7 مليون جنيه

شملت تحديث شامل للمبانى على دورين مقسمين إلى 3صالات الأنشطة و2حدائق مفتوحة، علاوة على التجهيزات الإدارية ووأدوات ألعاب الأطفال، ثم أعقبه قيام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بحضور ختام ملتقى السياحة الرياضية وسط مشاركة واسعة لرؤساء وممثلى الأتحادات الرياضية والجامعات المصرية والكيانات السياحية حيث عقد في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجارى.
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان إطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات

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