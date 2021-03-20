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حالة الطقس اليوم السبت 20-3-2021 في الإمارات

السبت 20/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  السبت الموافق 20-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في  الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجزية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية مساءً / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:08 والمد الثاني عند 04:44 الجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:03 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:41 والمد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الاول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 36 21 80 25 دبي 35 22 75 20 الشارقة 36 19 80 20 عجمان 33 20 65 20 أم القيوين 36 19 60 20 رأس الخيمة 37 18 65 20 الفجيرة 31 23 45 15 العين 34 22 30 15 ليوا 33 20 65 15 الرويس 31 19 80 40 السلع 32 20 80 35 دلما 29 20 85 35 طنب الكبرى 29 20 85 35 طنب الصغرى 29 20 85 35 أبو موسى 29 20 85 35 - مل -

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