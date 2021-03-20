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حالة الطقس اليوم السبت 20-3-2021 في الكويت

السبت 20/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 20-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:
يكون الطقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى الليل يكون الطقس مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

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