حالة الطقس اليوم السبت 20-3-2021 في الكويت

حالة الطقس في الكويت:

يكون الطقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .





وفى الليل يكون الطقس مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



