برشلونة يقتحم سباق الصراع على نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع الإيطالي أليساندرو باستوني نجم إنتر ميلان الإيطالي.









وأفادت صحيفة مترو البريطانية بأن برشلونة سيواجه منافسة من ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني من أجل الفوز بخدمات باستوني.









وألمحت الصحيفة البريطانية أن مهمة الأندية الثلاثة لن تكون سهلة أبداً في منافسة بعضها بالإضافة إلى أن إنتر ميلان سيحاول التمسك بنجمه الشاب الذي يعتبره جوهرة الدفاع في الحاضر والمستقبل.









وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول مستعد لدفع مبلغ 43 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع النجم الإيطالي السابق لأندية بارما وأتالانتا وذلك بناء على رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.









وأوضح الصحيفة البريطانية أن باستوني البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة إنتر ميلان، حيث يشكل مع الثنائي ستيفان دي فري وميلان سكرنيار ثلاثي قوي في دفاع النيراتزوري.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باستوني شارك في الموسم الحالي في 32 مباراة بالإضافة إلى قوته في آداء واجبه الدفاعي، حيث يعتبر مهم جداً للفريق في عملية بناء اللعب من الخلف.



