مصدر أمني يكشف عدد الدواعش في العراق

كشف اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن عدد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المتبقين داخل العراق.

وقال الخفاجي، اليوم السبت، في تصريحات لصحيفة الصباح، إن عدد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المتبقين داخل العراق لا يتجاوز 150 إرهابيًا.

وقد أكد الخفاجي، أن المعارك التي تشنها القوات العراقية ضد عصابات داعش تقترب من نهايتها، مشيرًا إلى أن الإرهابيين "يستغلون المناطق النائية والجبلية والصحراوية للاختباء وداعش في حالة احتضار بالعراق وكل ما تبقى من عناصره لا يمكنهم العودة للحياة".

وأوضح أن ماتبقى من عناصر داعش يشنون هجمات في مجموعات صغيرة مكونة من 3 عناصر وهي تستغل السلاح غير المنضبط خارج إطار الدولة، وقد باتت عناصره منبوذة شعبياً وتتم ملاحقتها داخلياً ومن المجتمع الدولي وليس أمامهم إلا الاستسلام أو الموت".