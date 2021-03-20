كشف ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله اتهم أحد الأشخاص وشقيقه -مقيمان بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري (فرد خرطوش)، وكذا سلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 180 جرام - مبلغ مالي - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة).



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



