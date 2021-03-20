Advertisements

كشف ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالقاهرة

السبت 20/مارس/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله اتهم أحد الأشخاص وشقيقه -مقيمان بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري (فرد خرطوش)، وكذا سلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 180 جرام - مبلغ مالي - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر

أخبار تهمك

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقتحم سباق الصراع على نجم إنتر ميلان

منذ ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 23 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار