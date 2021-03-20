موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

قامت إدارة الأهلي بالتواصل مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في الساعات الماضية من أجل حسم موقف أحمد سمير نجم طلائع الجيش المرشح للإنضمام إلى المارد الأحمر.









ولا يرغب الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في التعاقد مع أحمد سمير لأسباب فنية.









وطلب المدير الفني الجنوب أفريقي من إدارة الأهلي التفكير في التعاقد مع جناح أجنبي في الفترة المقبلة حتى يتمكن من صنع الفارق مع القلعة الحمراء.









وقام أحمد سمير مؤخرًا بعرض خدماته على الأهلي في الفترة الماضية عن طريق وكيل أعماله ولكن هناك تحفظ من جانب موسيماني بشأن التعاقد معه.