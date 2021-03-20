هاجر أحمد تنضم لقائمة أبطال مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع





تشارك الفنانة هاجر أحمد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "أحسن أب"، هو مسلسل كوميدى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو بطولة علي ربيع، سامي مغاوري، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد الدرامية مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رجب، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد نجاتي، مي سليم، محمد عز، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.



والجدير بالذكر أن هاجر أحمد تشارك حاليًا في فيلم "أهل الكهف"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو عرفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد.