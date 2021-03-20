بسبب عائلته.. ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي

سيؤجل المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش عودته لبطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد إصابة عضلية، وقرر الانسحاب من بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل لقضاء وقت أطول مع عائلته.









وتعرض ديوكوفيتش لتمزق عضلي خلال دفاعه الناجح عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وخطط اللاعب البالغ عمره 33 عاماً للعودة في ميامي قبل المشاركة في بطولتي مونت كارلو للأساتذة وصربيا المفتوحة.









وقال ديوكوفيتش عبر تويتر "الجمهور العزيز. أشعر بأسف شديد للإعلان عن عدم سفري إلى ميامي للمنافسة هذا العام".









وأضاف "قررت استغلال هذا الوقت الثمين في البقاء بالمنزل مع أسرتي ووسط كل القيود احتاج للتوازن بين وقتي ببطولات المحترفين والمنزل واتطلع للعودة في العام المقبل".









وقرر رفائيل نادال أيضا الانسحاب من البطولة التي تقام بين 22 مارس (آذار) والرابع من أبريل (نيسان) للتعافي من إصابة بالظهر.









كما سيغيب روجر فيدرر لمواصلة استعادة اللياقة عقب جراحتين بالركبة في آخر 12 شهراً.