متحف الحضارة عن موكب المومياوات: "يليق بملوك وملكات مصر" (فيديو)

قال الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن موكب المومياوات الملكية سيتضمن 22 مومياء منهم 18 مومياء ملكية والبقية لشخصيات هامة، حيث سيتحرك من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وسيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات والجامعات، لكي يكون مهيبا يليق بملوك وملكات مصر.





وأضاف "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت: "سننظم عروضا استعراضية وسيجرى إطلاق طلقات نارية ترحيبا بهم في المتحف القومي للحضارة، وستنظم هذا الحدث الكبير شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين".





وتابع المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة: "وبالنسبة إلى تحديد موعد النقل على وجه التحديد سيترك كنوع من المفاجأة وسيتم الإعلان عنه في توقيته الصحيح، ويفضل أن يشاهده المواطنون من خلال القنوات التلفزيونية لأنه سيبث على القنوات المصرية والكثير من القنوات العالمية".





وأوضح الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن المتحف سيكون مفتوحا أمام الجمهور بداية من يوم 4 إبريل دون عرض المومياوات، وسيجرى تسكين المومياوات في مسكنها الأخير في غضون أسبوعين من وصولهم يوم 3 إبريل.



