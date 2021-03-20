Advertisements

متحف الحضارة عن موكب المومياوات: "يليق بملوك وملكات مصر" (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن موكب المومياوات الملكية سيتضمن 22 مومياء منهم 18 مومياء ملكية والبقية لشخصيات هامة، حيث سيتحرك من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وسيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات والجامعات، لكي يكون مهيبا يليق بملوك وملكات مصر.

وأضاف "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت: "سننظم عروضا استعراضية وسيجرى إطلاق طلقات نارية ترحيبا بهم في المتحف القومي للحضارة، وستنظم هذا الحدث الكبير شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين".

وتابع المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة: "وبالنسبة إلى تحديد موعد النقل على وجه التحديد سيترك كنوع من المفاجأة وسيتم الإعلان عنه في توقيته الصحيح، ويفضل أن يشاهده المواطنون من خلال القنوات التلفزيونية لأنه سيبث على القنوات المصرية والكثير من القنوات العالمية".

وأوضح الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن المتحف سيكون مفتوحا أمام الجمهور بداية من يوم 4 إبريل دون عرض المومياوات، وسيجرى تسكين المومياوات في مسكنها الأخير في غضون أسبوعين من وصولهم يوم 3 إبريل.

وأتم: "سيتم نقل المومياوات على عربات صُنعت خصيصا لهم، ويحترم فيها قدسية الموت بالإضافة إلى الحفاظ على المومياوات من أي تلف، وسيمر من ميدان التحرير إلى كورنيش النيل، حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ويتخلله مجموعة من الترتيبات التي ستكون مفاجأة لشعب مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مومياوات متحف الحضاره بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 17 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 23 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقتحم سباق الصراع على نجم إنتر ميلان

منذ ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مناقشة الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

"تمهيدًا للافتتاح" جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بمتحف الحضارة

مشهد مهيب.. تفاصيل نقل مومياوات 22 ملكا وملكة الى متحف الحضارة (فيديو)

"ملامح مصرية أصيلة وفستان بـ 30 ألف دولار" شاهد ملكة موكب المومياوات الملكية (صور)

حواس: هذا توقعي ليوم نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط

حواس يتوقع يوم نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار