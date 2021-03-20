خلال 24 ساعة.. ضبط 13 ألف شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13014) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12940) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (74) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.



كما تم تحرير (607) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (156) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1134) أرجيلة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.



شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.