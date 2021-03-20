جائزة السعودية للـفورمولا وان يكشفون عن مسار حلبة جدة

كشف المروجون لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا وان لموسم 2021، عن التصميم المعتمد الأحدث لحلبة جدة، التي تستضيف أول سباق لهذه الرياضة في المملكة، من 3 إلى 5 كانون الأول - ديسمبر المقبل، ليمثل الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم التي تتألف من 23 جولة.









وستكون الحلبة على شكل مسار هو الأحدث والأسرع في الفورمولا وان في تاريخ البطولة، وهي تتألف من ما لا يقل عن 27 منعطفاً، وبطول 6.175 متراً، لتكون بذلك ثاني أطول حلبة بعد "سبا-فرانكورشان" في بلجيكا.





ويتوقع أن يبلغ معدل سرعة السيارات في اللفة الواحدة حوالى 250 كيلومتراً في الساعة، لتمثل أسرع حلبة، كما ينتظر أن يصل نجوم القيادة إلى سرعات تصل إلى 322 كيلومتراً في الساعة عندما يتسابقون وصولاً إلى المنعطف 27.





وتم تخصيص ثلاث مناطق متتالية على الحلبة، لتفعيل الجناح الخلفي "دي آر أس"، للحرص على إتاحة أكبر عدد من فرص التجاوزات للسائقين خلال لفات السباق.



