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حكام مباراة بلبيس والشرقية في دوري القسم الثالث

السبت 20/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض فريق بلبيس بقيادة المدير الفني مباراة قمة بالقسم الثالث أمام فريق الشرقية بقيادة محمد اسماعيل وذلك في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت بالجولة الخامسة لمنافسات الدور الثاني لملجموعة العاشرة .

ويدخل بلبيس اللقاء برصيد 40 نقطة بالمركز الأول، بفارق نقطة وحيدة عن الشرقية صاحب الـ 39 نقطة بالمركز الثاني .

ويدير لقاء اليوم طاقم حكام من السويس، بقيادة حكم الدرجة الأولى أحمد العدوي، يعاونه مصطفى عطيه وكريم مهيا.

وكان لقاء الدور الأول قد إنتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 وتحظى مباراة اليوم بترقب كبير من جماهير محافظة الشرقية لأهمية المباراة لكلا الفريقان التابعان لذات المحافظة .

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 40 نقطة
2- الشرقية 39 نقطة
3- فاقوس 36 نقطة
4- ميت خلف 35 نقطة
5- تلا 34 نقطة
6- ابو حماد 25 نقطة
7- ميت خاقان 24 نقطة
8- بطا 23 نقطة
9- أبو كبير 22 نقطة
10- منوف 22 نقطة
11- غزل شبين 19 نقطة
12- عرب الرمل 18 نقطة
13- ديرب نجم 14 نقطة
14- عرابي 10 نقاط
15- شباب ديرب 3 نقاط

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