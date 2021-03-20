وزير التموين يفتتح مجمع "دلتا ماركت طابا" بجنوب سيناء





فى أولى محطاته اليوم بجولته بمحافظة جنوب سيناء قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإفتتاح المجمع الاستهلاكي. (دلتا ماركت طابا) أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وقام الوزير بالاطمئنان على توافر السلع التموينية وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة السادة المواطنين.





ورافقه فى الافتتاح كل من اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، والأستاذ سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، واللواء سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.



