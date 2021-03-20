ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت قوات الأمن من كميات كبيرة من الألعاب النارية بالفيوم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن الفيوم قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الفيوم) بالإتجار غير المشروع في مجال الألعاب النارية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات وأمكن ضبط أحدهم وتبين عدم تواجد المتهمين الأخرين، وضُبط بحوزة أحدهم وبمسكن الآخرين (كميات كبيرة من الألعاب النارية "صاروخ" - جوال يحتوى على كمية كبيرة من الصواريخ المعدة للتصنيع، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية وتهريبها والإتجار فيها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

