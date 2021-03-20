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جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

السبت 20/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقرت إدارة نادي جالطة سراي التركي، على قرار جديد بشأن النجم المصري مصطفى محمد المعار من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف.


وبحسب صحيفة "milliyet" التركية، فإن إدارة جالطة سراي قررت تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد في شهر يوليو المقبل، ودفع 4 ملايين دولار للزمالك لحسم الصفقة.


وتابعت الصحيفة، أن مصطفى محمد يحصل على راتب سنوي في فترة الإعارة يبلغ 725 ألف دولار، واستقرت إدارة الفريق التركي على رفع راتبه في الموسم الجديد إلى 1.5 مليون يورو.


وأشارت الصحيفة، أن إدارة جالطة سراي لن تتعجل في التفريط في مصطفى محمد، ويخطط النادي لعدم وضع أي شروط جزائية في عقد اللاعب بعد ضمه نهائيًا من الزمالك.

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عقد مصطفى محمد جالطة سراي الزمالك

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