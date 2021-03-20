بسبب الاختصاص الرقمي.. تأجيل محاكمة تامر أمين لإهانة أهل الصعيد



قررت اليوم السبت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل أولي جلسات محاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته؛ فى الجنحة المباشرة التي تقدم بها المحامي أشرف ناجى ضده لإحالتها لدائرة أخري للإختصاص الرقمي



أقام أشرف ناجي المحامي جنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، وشهرته تامر أمين، وجاء نص الجنحة بأنه فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يذاع علي قناة النهار بها إهانات بالغة للشعب المصري، بكافة أوساطه واطيافه بوجة عام والصعيد والريف بوجه خاص واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الاسائة لا تليق أن تقال في برنامج تليفزيوني أدت إلى حالة استياء بالغة بين جميع المصريين وادت الي غضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وإلى تكدير الأمن والسلم العام وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أجمع فيها الجميع على تطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد.





قرر الإعلامي تامر أمين في برنامجه أن المصريين في الريف والصعيد ينجبون أطفالاً كثيرة ولا يقومون بتعليمهم بل ليقوموا بتشغليهم الأولاد في الورش كصبيان باسم الواد بلية والبنات تتشحن على القاهرة لتشتغل خدامات واحيانا تشتغل في أعمال دنيئة، مما تسبب في قيام المجلس الإعلى للإعلام بوقف المذيع فورا وإحالته إلى التحقيق بسبب ما قدمه من أقوال مسيئة لجميع المصريين وتدعو للتنمر علي الغلابة والمحتاجين بل وفيها الكثير من المبالغة والإساءة للمجتمع المصري وإساءة بالغة للأسر الكريمة والعريقة في الريف والصعيد المصري المحترمين بأخلاقهم وكرمهم المعروف عنهم.





وكان الإعلامى تامر أمين، اعتذر عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".





وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقنى فى الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا منى، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".





وتابع تامر أمين: "والله ما قصدتش الإهانة أبدأ، ودى آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فانا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساسًا من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا".



