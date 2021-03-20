ضبط شخص لاتجاره في النقد في السوق السوداء بالمنصورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث كدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق مدينة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة المنصورة حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى نطاق السوق المصرفى وبحوزته مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



