Advertisements

ضبط شخص لاتجاره في النقد في السوق السوداء بالمنصورة

السبت 20/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث كدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق مدينة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة المنصورة حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى نطاق السوق المصرفى وبحوزته مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يقتحم سباق الصراع على نجم إنتر ميلان

منذ ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 19 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار