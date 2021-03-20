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ضبط 11 كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين بالسويس

السبت 20/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي، وبمشاركة مديرية أمن السويس والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية" - مقيمان بمزرعة ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته وكذا الإتجار بمخدر الهيروين، متخذان من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته ( 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – 2 قالب اسطواني لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بالمُشاركة مع المتهم الآخر، وملكيته للمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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