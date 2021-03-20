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مسئولو جهاز "أكتوبر الجديدة" يتابعون تنفيذ 24888 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين"

السبت 20/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بجولة ميدانية لتفقد  عمارات مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" بمنطقة غرب أرض المطار، يرافقه المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة،  ومديرو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف على المشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، وإزالة أي عقبات.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ تنفيذ ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية بمنطقة غرب أرض المطار، مقسمة إلى  ٧٠٧ عمارات سكنية بقطاع أ، و ٣٣٠ عمارة سكنية بقطاع ب، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمشروع.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات السكنية للالتزام بتسليم الوحدات لحاجزيها في المواعيد المقررة، وكذا الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروع والبرامج الزمنية المقدمة من الشركات المنفذة.

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