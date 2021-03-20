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خريطة مسلسلات رمضان 2021 والقنوات الناقلة

السبت 20/مارس/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات والاخبار التي يبحثون عنها، وخاصة الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2021، ننشر لكم في السطور التالية خريطة مسلسلات رمضان 2021 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة.

ومن المنتظر أن يشهد السباق الدرامي في شهر رمضان2021، منافسة شرسة وقوية بين العديد من الأعمال الدرامية، نظرا لاختلاف الموضوعات، لذا ننشر لكم قائمة بالأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان:

مسلسل الاختيار 2
من أهم وأبرز الأعمال الوطنية في السباق الرمضاني، وتم بالفعل عرض البرومو الخاص به، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان على شاشة قناة on e.

أبطال العمل 
بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإنجى المقدم وأسماء ابو اليزيد ومحمد علاء ومراد مكرم ومحمد فراج وعمرو عبد الجليل وهادى الجيار وسامح الصريطي، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة الى ضيوف الشرف، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل هجمة مرتدة
واحد من أهم الأعمال الوطنية لهذا العام مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي تم طرح البرومو الخاص به، ومن المقرر أن يتم عرضه على شاشة قناة "dmc".

أبطال العمل 
يشارك فى بطولته أحمد عز وهند صبرى وهشام سليم وصلاح عبد الله ونضال الشافعى وماجدة ذكى وأحمد فؤاد سليم وخالد أنور ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

مسلسل القاهرة كابول
يعتبر نوع من أنواع الأعمال الوطنية، ومن المقرر أن يتم عرضه على شاشة قناة "الحياة".

أبطال العمل 
القاهرة كابول  من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوى وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

مسلسل عالم موازي
تقدم الفنانة دنيا سمير غانم على الصعيد الكومدي، مسلسل "عالم موازي"، والذي سيتم عرضه على شاشة قناة الحياة.

أبطال العمل 
والعمل من بطولة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة، وهو من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة وإخراج هشام جمال.

مسلسل اللي ملوش كبير
يتم عرض  مسلسل "اللي ملوش كبير"، للفنانة ياسمين عبد العزيز وسيتم عرضه على شاشة قناة cbc، في شهر رمضان الكريم 2021.

أبطال العمل 
والمسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوى وعايدة رياض ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.

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