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الداخلية تسقط عصابات الاتجار بالمخدرات في عدد من المحافظات

السبت 20/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

نجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط ( 50 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 4000 قرص مخدر - مبلغ مالي- 4 هاتف محمول) بحوزة (4أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية").

قامت مديرية أمن الدقهلية، بضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 4 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ميزان) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

تمكنت مديرية أمن السويس، من ضبط (كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

اضطلعت مديرية أمن أسيوط، بضبط (كمية من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

استطاعت مديرية أمن القليوبية، من ضبط (كمية من مخدري الهيروين والحشيش – فرد خرطوش – 3 طلقات من ذات العيار - هاتف محمول - مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

أثمرت جهود أجهزة الأمن بمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية الإسماعيلية، عن ضبط (كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص).

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تسقط عصابات الاتجار بالمخدرات في عدد من المحافظات
الداخلية تسقط عصابات الاتجار بالمخدرات في عدد من المحافظات

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