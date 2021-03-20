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انفراد.. «الأم طماف خاريس» ضمن الفائزات بلقب الأم المثالية 2021

السبت 20/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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علمت "الفجر" من مصادرها تكريم الأم طماف خاريس، كأم مثالية، عن محافظة قنا، في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2021، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح المصدر، أن المعايير المرجحة لفوز الأم طماف خاريس بلقب الأم المثالية، أنها من المشاركات في كفالة الأطفال الأيتام، من خلال مؤسسة البنين بقنا، بالإضافة إلى عملها على أعلاء قيمة الإنسانية في تربية الأطفال.

وجاءت محافظة قنا، في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن.

وأعلنت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتيجة مسابقة الام المثالية، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان أسماء الفائزات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

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