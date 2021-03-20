Advertisements

الفلبين تسجل 7999 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
سجلت الفلبين، اليوم السبت، 7999 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا في الحالات اليومية.

وقالت وزارة الصحة، في نشرة، إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 656056 بينما وصلت الوفيات المؤكدة إلى 12930، بعد تسجيل 30 أخرى يوم السبت. وتكافح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تصاعدًا متجددًا في الإصابات، بما في ذلك المتغيرات الجديدة والأكثر قابلية للانتقال، مما يؤخر إعادة فتح اقتصادها المنكوب بالوباء.

وقالت الوزارة انه لا تزال حالات COVID-19 المسجلة في البلاد مرتفعة، ومن الأفضل البقاء في المنزل إذا كان الخروج غير ضروري. وقد سجلت الفلبين أيضًا 114 حالة COVID-19 بسبب متغيرات فيروس كورونا الجديدة، بما في ذلك ست إصابات لمتغير P.3 محلي، بعد سلسلة جديدة من تسلسل الجينوم على 150 عينة.

الفلبين لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا. وأبلغت عن 46 إصابة جديدة من النوع B.1.1.7 تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، و62 حالة من النوع B.1.351 تم اكتشافها في جنوب إفريقيا. هذا يرفع حالات تلك المتغيرات إلى 223 و152، على التوالي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الفلبين

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة يقتحم سباق الصراع على نجم إنتر ميلان

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 17 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 17 ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

فيتنام تبلغ عن 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الفلبين تسجل 18 وفاة أخرى بفيروس كورونا و119 إصابة جديدة

الفلبين تكثف اختبارات فيروس كورونا وظهور آلاف الإصابات غير المعروفة

الفلبين تسجل 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ماليزيا تبلغ عن 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

الفلبين تسجل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و262 إصابة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار