الفلبين تسجل 7999 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين، اليوم السبت، 7999 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا في الحالات اليومية.





وقالت وزارة الصحة، في نشرة، إن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 656056 بينما وصلت الوفيات المؤكدة إلى 12930، بعد تسجيل 30 أخرى يوم السبت. وتكافح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تصاعدًا متجددًا في الإصابات، بما في ذلك المتغيرات الجديدة والأكثر قابلية للانتقال، مما يؤخر إعادة فتح اقتصادها المنكوب بالوباء.





وقالت الوزارة انه لا تزال حالات COVID-19 المسجلة في البلاد مرتفعة، ومن الأفضل البقاء في المنزل إذا كان الخروج غير ضروري. وقد سجلت الفلبين أيضًا 114 حالة COVID-19 بسبب متغيرات فيروس كورونا الجديدة، بما في ذلك ست إصابات لمتغير P.3 محلي، بعد سلسلة جديدة من تسلسل الجينوم على 150 عينة.





الفلبين لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا. وأبلغت عن 46 إصابة جديدة من النوع B.1.1.7 تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، و62 حالة من النوع B.1.351 تم اكتشافها في جنوب إفريقيا. هذا يرفع حالات تلك المتغيرات إلى 223 و152، على التوالي.







