ضبط موظف بإحدى الجمعيات الخيرية لاستيلائه على أموال التبرعات بالإسكندرية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من الممثل القانوني لإحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، مسئول بإحدى شركات المقاولات، بقيام موظف بالجمعية محل عمل الأول بالاستيلاء على أموال الجمعية التي يقوم بتحصيلها من المواطنين والمؤسسات والهيئات كتبرعات شهرية لصالح الجمعية، ومن بينها شركة المقاولات محل عمل الثاني وعدم توريدها لخزينة الجمعية، مما أضر بأموال جهة عمله.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو في حقه حاصل على إجازة بدون مرتب - مقيم بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وتحصيل تبرعات شهرية من شركة المقاولات لصالح الجمعية والإستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الجمعية، ولعدم اكتشاف أمره قام بإعطاء الشركة إيصالات مزورة منسوبة للجمعية، وتمكن من الاستيلاء على أموال الجمعية، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام.





وبالاستعلام من الجمعية عن صحة إيصالات استلام النقدية المسلمة من المتحرى عنه لمسئولي الشركة تبين عدم صحتها والكلاشيهات الممهورة بها لا تخص الجمعية.





وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



