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تعاون بين "التخطيط" وشركة عالمية لمواجهة أثار فيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
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تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع شركة الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group) بشأن مشروع تطوير سلاسل التوريد، وذلك لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية بدعم من السفارة البريطانية في مصر.
 
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة لتحقيق نمو احتوائي مستدام وتنفيذ أهداف رؤية مصر2030، حيث يأتي هذا التعاون مع شركة الاستشارات العالمية بهدف العمل على زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.
 
ومن جانبه، أوضح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشركة قامت بالتواصل مع الوزارة لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والمناقشات في هذا الشأن والاتفاق على التركيز على القطاع الزراعي لكونه أحد القطاعات الإنتاجية المهمة التي تركز عليها الدولة لزيادة انتاجيتها ونصيبها من الناتج المحلي، إضافة إلي الإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع والتشابكات مع قطاعات انتاجية أخرى مهمة كقطاع الصناعة، فضلاً عن أهمية القطاع في توفير فرص عمل حيث أنه قطاع كثيف العمالة. 
 
وأضاف أحمد كمالي، أن المشروع يهدف إلي دراسة سلاسل التوريد الخاصة بالسمك والذرة لتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة لهذا المنتج لتقليل الفاقد منه وزيادة القدرة التصديرية، وخفض الواردات، مما سيسهم في زيادة الإنتاج ومن ثم خفض معدل التضخم، وكذا رفع مستوى معيشة المشتغلين في قطاع الزراعة، موضحًا أنه تم تحديد منتجات الذرة والأسماك من خلال اللجنة التيسيرية التي تم تشكيلها والمكونة من أعضاء من كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية وكذا وزارة التجارة والصناعة 
 
وأشار كمالي إلي أن اللجنة التيسيربة قامت بعقد عددًا من الاجتماعات، بخلاف الاجتماعات الثنائية بين أعضاء اللجنة وشركة BCG، واستندت الدراسة إلى تحليل البيانات الخاصة بإنتاج المحاصيل، وكذا العديد من المقابلات مع خبراء في المجال، وكافة الأطراف في سلسلة التوريد من المزارعين، والموردين، كما تحدد الدراسة الأماكن المُثلى لمراكز التبريد بالنسبة للسمك، ومراكز التجفيف بالنسبة للذرة، فضلًا عن توضيح تكلفة تلك الاستثمارات وآثرها على الاستيراد والتصدير من تلك المنتجات.
 
جدير بالذكر أن شركة الاستشارات العالمية ستقوم بإعداد وتقديم (Dashboard) لإجراء عدد من السيناريوهات لقياس الأثر على نتائج الدراسة من وجهة نظر صانع القرار، والمُخطط، والمُستثمر، حيث أنها تمثل أداة غاية في الأهمية ويمكن تطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، وستقوم الشركة بتقديم تدريب للجهات المشاركة في هذا المشروع لضمان نقل المعرفة وتمكينهم من تطبيقها على محاصيل أخرى.

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