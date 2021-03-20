مناشدة عاجلة من "الصحة" للمصريين عن شهر رمضان (فيديو)

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السبت 20/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في أوروبا، ولكن إيقاف سريان أي مرض يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، "والله نقدر نمنع الكلام ده من مصر إذا التزمنا بالتدابير الاحترازية"، منوها بأن هناك تخوف من شهر رمضان لكثرة التجمعات والتي قد تكون سببا في انتشار العدوى.

وأضاف أن هناك استعداد لمواجهة أي طارىء من خلال رفع كفاءة المستشفيات، وتحديث بروتكولات العلاج، وتدريب الفرق الطبية على منع ومكافحة العدوى، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالب رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي، برفع شعار "التباعد حياة" خلال شهر رمضان تجنبا لزيادة حالات الإصابة، حيث أن الإجراءات الاحترازية هى طوق النجاة.

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الكلمات المفتاحية

مكافحة عدوى كورونا شهر رمضان الصحة أخبار مصر

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