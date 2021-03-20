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وزير الدفاع السابق: بايدن سيكون جيدًا للعلاقات الأمريكية الصينية

السبت 20/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال وزير الدفاع الأمريكي السابق ويليام كوهين في منتدى في بكين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيكون جيدًا للعلاقة" بين الصين والولايات المتحدة.

وفي حديثه عبر رابط فيديو لمنتدى التنمية الصيني، قال كوهين، الذي يعرف بايدن منذ عام 1972، إن مشاركة الولايات المتحدة مع الصين ستكون أكثر احترافًا ودبلوماسية ومدنية في عهد بايدن، مقارنةً بالتسميات خلال عهد ترامب. وقد اشتبك كبار الدبلوماسيين في الصين والولايات المتحدة علنًا في تصريحاتهم الافتتاحية في اجتماع في ألاسكا هذا الأسبوع، والذي انتهى قبل ساعات من المنتدى في بكين، اليوم السبت، مما دفع بعض المراقبين إلى القلق من أن العلاقات قد تكون أسوأ مما كانت عليه خلال إدارة ترامب السابقة، التي شهدت انحدار العلاقات إلى أدنى مستوى تاريخي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وقال ديفيد روبنشتاين، مستشار سياسة الحكومة الأمريكية السابق والمؤسس المشارك لمجموعة كارلايل، للمنتدى إن محادثات ألاسكا الخاصة سارت في الواقع بشكل أفضل مما تم عرضه في العلن. لكنه لا يتوقع لقاء بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في غضون عام.

وقال: "هذا شيء جيد.. لأن هذا يعني أنهم يعملون خلف الكواليس للتأكد من موعد انعقاد القمة، سيكون هناك شيء مثمر يحدث في تلك القمة".

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