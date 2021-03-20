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تفاصيل شخصية صبري فواز في مسلسل "موسى"

السبت 20/مارس/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان صبري فواز في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، ويُجسد خلال الأحداث دور رجل يُدعى "شهاب الشهاوي"، ويمتلك مجموعة محلات للعطور.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدىي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

والجدير بالذكر أن صبري فواز يشارك حاليًا في فيلم "أهل الكهف"، وهو بطولة محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.

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