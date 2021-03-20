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أمن المنافذ يضبط 21 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
السبت 20/مارس/2021 - 11:39 ص
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية.
وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1447 مخالفة مرورية متنوعة.
ونجحت فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 189 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية.
وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1447 مخالفة مرورية متنوعة.
ونجحت فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 189 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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