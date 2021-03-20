المحادثات الأمريكية الصينية تشير إلى بداية صعبة للعلاقات في عهد بايدن

اختتم مسؤولون أمريكيون وصينيون، أمس الجمعة، ما وصفته واشنطن بالمحادثات "الصعبة والمباشرة" في ألاسكا، والتي كشفت عمق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في بداية إدارة بايدن.









اختتم يومين من الاجتماعات، وهي أول محادثات شخصية رفيعة المستوى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، بعد انطلاق نادر وناري يوم الخميس عندما قام الجانبان بتشويه سياسات بعضهما البعض علانية أمام كاميرات التلفزيون. يبدو أن المحادثات لم تسفر عن اختراقات دبلوماسية - كما هو متوقع - لكن يشير التنافس المرير المعروض إلى أن البلدين لديهما القليل من الأرضية المشتركة لإعادة العلاقات التي تدهورت إلى أدنى مستوى منذ عقود.





اتسمت الفترة التي سبقت المناقشات في أنكوريج، التي أعقبت زيارات المسؤولين الأمريكيين لحليفتي اليابان وكوريا الجنوبية، بموجة من التحركات من قبل واشنطن التي أظهرت أنها تتخذ موقفًا حازمًا، فضلًا عن حديث صريح من تحذير بكين للولايات المتحدة لتجاهل الأوهام بأنه سيتم التوصل لحل وسط.





وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين بعد لحظات من مغادرة الوفد الصيني قاعة اجتماعات الفندق "توقعنا إجراء محادثات صعبة ومباشرة حول مجموعة واسعة من القضايا، وهذا بالضبط ما كان لدينا."





وغادر أعضاء الوفد الصيني الفندق دون التحدث إلى الصحفيين، لكن أخبر كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي شبكة CGTN التلفزيونية الصينية في وقت لاحق أن المناقشات كانت بناءة ومفيدة، "ولكن بالطبع، لا تزال هناك خلافات". وقال يانغ "ستعمل الصين بحزم على حماية السيادة الوطنية والأمن والتنمية".





قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إنه لم يتفاجأ من تلقي الولايات المتحدة "ردًا دفاعيًا" من الصين بعد أن أثارت مزاعم بانتهاكات صينية لحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية والضغط على تايوان.





لكن قال بلينكين إن الجانبين لديهما أيضًا مصالح متقاطعة بشأن إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان وتغير المناخ، وأن الولايات المتحدة قد أنجزت خلال الاجتماعات ما توصلت إليه. واضاف "فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، أخبرنا نظرائنا بأننا نراجع هذه القضايا بالتشاور الوثيق مع الكونجرس، مع حلفائنا وشركائنا، وسوف نمضي قدمًا بشأنها بطريقة تحمي تمامًا وتعزز مصالحنا واعمالنا".



