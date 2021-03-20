Advertisements

تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة

السبت 20/مارس/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية في ضبط 2 مخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات (386،307 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية) بدون بيانات، إشتباه فى تغير الخواص الطبيعية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.
وتمكنت الجهود في مجال الصحة العامة من ضبط (مصنع- 2 مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات (9،948 طن منظفات- 137496 عبوة مناديل ورقية مختلفة الأنواع) بدون (ترخيص، بيانات، تسجيل علامة تجارية) مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون المنتجات الصناعية والسلامة الغذائية، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.
وأسفرت الجهود في مجال التفتيش البيئي عن ضبط 16 منشأة عدم وجود ("رخصة مزاولة نشاط، سجل الحالة البيئية، شهادات صحية" - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة - عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية - إستخدام المازوت وزيوت الرجوع كوقود للتشغيل) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.    
وأثمرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط 2 قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط 22 سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن الجيزة.
وأسفرت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى عن ضبط 7 محلات جزارة، ثلاجة، مطعم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت ("450 كيلو جرام لحوم" بدون بيانات، مجهولة المصدر، تغير فى الخواص الطبيعية ومذبوحة خارج المجازر) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.
ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية في ضبط 43 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 143 قضية ( تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديريتى أمن الدقهلية والإسكندرية. 
وتمكنت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية من ضبط 15 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط قضية (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف، بنطاق المنطقة المركزية.

أخبار تهمك

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 17 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب رونالدو من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يقتحم سباق الصراع على نجم إنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 12 ساعة

جالطة سراي يستقر على هذا القرار بشأن مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

09:00 ص

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

01:06 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار