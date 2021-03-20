تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة



وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية في ضبط 2 مخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات (386،307 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية) بدون بيانات، إشتباه فى تغير الخواص الطبيعية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وتمكنت الجهود في مجال الصحة العامة من ضبط (مصنع- 2 مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات (9،948 طن منظفات- 137496 عبوة مناديل ورقية مختلفة الأنواع) بدون (ترخيص، بيانات، تسجيل علامة تجارية) مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون المنتجات الصناعية والسلامة الغذائية، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وأسفرت الجهود في مجال التفتيش البيئي عن ضبط 16 منشأة عدم وجود ("رخصة مزاولة نشاط، سجل الحالة البيئية، شهادات صحية" - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة - عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية - إستخدام المازوت وزيوت الرجوع كوقود للتشغيل) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط 2 قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط 22 سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى عن ضبط 7 محلات جزارة، ثلاجة، مطعم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت ("450 كيلو جرام لحوم" بدون بيانات، مجهولة المصدر، تغير فى الخواص الطبيعية ومذبوحة خارج المجازر) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية في ضبط 43 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 143 قضية ( تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديريتى أمن الدقهلية والإسكندرية.

وتمكنت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية من ضبط 15 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط قضية (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف، بنطاق المنطقة المركزية.

