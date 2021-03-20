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خلال 24ساعة..ضبط 68 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي

السبت 20/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود باشراف اللواء علاء الدين سليم  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (عدد 68 قطعة سلاح نارى، بحوزة 48 متهم" بينها 12) بندقية خرطوش، و5  طبنجات، و(43) فرد محلى، و(308) طلقة مختلفة الأعيرة.
ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (51364) حكم قضائى متنوع.. بإجمالى (5780) محكوم عليهم، بينها (170) حكم جناية، و(16746) حكم حبس جزئى، و(3139) حكم حبس مستأنف.
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية  عن ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (13) متهم، إرتكبوا (10) حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (149) قضية مخدرات.. بإجمالى (157) متهم، ضُبط خلالها  كمية من مخدر البانجو وزنت (13،535 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (33،263 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (4،083 كيلو جرام)، وكيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1،430 كيلو جرام)، وكمية من مخدر شابو وزنت (1،657 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (786 جرام)، و(1137) قرص مخدر.
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين عن ضبط (15) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (10) متهم، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (254) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 7 دراجات نارية- 3 سيارات، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (25487) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

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