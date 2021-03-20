مستشار صيني: المحادثات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى إدارة أفضل للأزمات

قالت باحثة ومستشارة عسكرية صينية كبيرة في منتدى بكين، اليوم السبت، إن فشل الاجتماع الأمريكي الصيني هذا الأسبوع لبناء الثقة الاستراتيجية زاد من حاجة بكين وواشنطن لتحسين نظام إدارة الأزمات.





بعد بداية نارية، اختتم مسؤولون أمريكيون وصينيون يوم الجمعة ما وصفته واشنطن بالمحادثات "الصعبة والمباشرة" في ألاسكا، والتي كشفت عمق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في بداية إدارة بايدن.





وقالت الجنرال ياو يون تشو: "الآن بما أننا لا نستطيع الاعتماد على الثقة الاستراتيجية، كما يتضح من اجتماع أنكوراج الجاري، لتجنب الأزمات، يتعين علينا تحسين نظام إدارة الأزمات لدينا، بما في ذلك تحديث مدونة السلوك في اللقاءات القريبة".





ويذكر أن ياو هي المدير الفخري لمركز العلاقات الدفاعية الصينية الأمريكية التابع لأكاديمية العلوم العسكرية، وهي مؤسسة فكرية رسمية لجيش التحرير الشعبي. وفي حديثها في منتدى التنمية الصيني أمام جمهور دولي من قادة الأعمال والسياسة، قالت أيضًا إنه يجب أن يتفق كلا البلدين على مفهوم أكثر شمولًا للاستقرار الاستراتيجي مما كان لدى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، والتي كانت قائمة على أساس. على القدرة على تدمير بعضها البعض باستخدام الأسلحة النووية.



