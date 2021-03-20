وكيل "رياضة القاهرة" عن "جمل مدينتك": الشباب حس إن الدولة تساندهم (فيديو)

قال الدكتور سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، إن عدد الشباب المشارك في مبادرة "جمل مدينتك" 5 آلاف شاب على مستوى 76 مركز شباب بالقاهرة، وتم وضع برنامج لكل مركز شباب يكون مسئولا عن القطاع الخاص به، مثل محيط المركز أو الميدان القريب.





وأضاف "حزين"، خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، أن الشباب المشارك في الحملة مؤهلين لها، من خلال مراكز التنمية الشبابية، وبناء على ذلك يتم اختيار الشباب المشارك، كما أن الوزارة تخصص ميزانية كاملة بملايين الجنيهات لتوفير المواد الخاصة بالنجارة والحدادة والدهانات والأثاثات والكهرباء.





وأوضح أن مركز الشباب غير مقتصرة على الرياضة فقط، ولابد أن تكون مشاركة مجتمعية يكون أساسها في المساهمة بأي مشكلة، وبعث رسالة بتجميل القاهرة، لافتا أن المبادرة من حسن حظها أنها تتزامن مع موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط.





ولفت إلى أن المبادرة تستمر 10 أيام وسيجرى تطوير كل الميادين مثل سفنكس وطوماي باي وميدان التحرير وأبو السعود والسيدة عائشة وشارع عباس العقاد والمطرية وحلوان والأميرية، وجرى تقسيم المشاركين لقطاعات وكل مجموعة تتكون من 10 أفراد يشرف عليها مشرف.



