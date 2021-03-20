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الهند تسجل 40953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أبلغت الهند عن 40953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وهي أكبر قفزة يومية في ما يقرب من أربعة أشهر، حيث تمثل ولاية ماهاراشترا أغنى ولاية والعمود الفقري الاقتصادي فيها أكثر من نصف الإصابات.

أفادت وزارة الصحة الهندية، بأن الوفيات ارتفعت من 188 إلى 159404، مما يؤكد عودة ظهور الفيروس في ثالث أكثر البلدان تضررًا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وأعادت بعض المناطق في الهند بالفعل فرض تدابير الاحتواء، بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق المطاعم، ويجري النظر في المزيد.

ألقى الأطباء باللوم في موجة العدوى الجديدة على موقف الناس تجاه ارتداء الأقنعة وإجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى، محذرين من أن أجنحة المستشفيات تمتلئ بسرعة في ولايات مثل ولاية ماهاراشترا، والتي أبلغت عن تسجيل 25681 حالة، بما في ذلك 3000 في العاصمة المالية مومباي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفرضت الولاية التي يبلغ عدد سكانها 112 مليون نسمة إغلاقًا في بعض الأحياء وقيودًا على دور السينما والفنادق والمطاعم حتى نهاية الشهر. حذر رئيس الوزراء أودهاف ثاكيراي من أن الإغلاق على نطاق أوسع هو خيار، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

بلغ الارتفاع في حالات COVID-19 في الهند ذروته عند ما يقرب من 100000 حالة يوميًا في سبتمبر، وكان يتراجع بشكل مطرد حتى أواخر الشهر الماضي.

بالإضافة إلى ولاية ماهاراشترا، أبلغت ولايات البنجاب وكارناتاكا وغوجارات ومادهيا براديش الهندية عن زيادة في الحالات الجديدة. وأبلغت العاصمة نيودلهي عن ارتفاع مطرد في الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفع سلطات المدينة إلى توسيع نطاق حملة التحصين إلى 125 ألف جرعة في اليوم، من حوالي 40 ألفًا.

بدأ العديد من الهنود في التشكيك في حملة الحكومة لتصدير اللقاحات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة عندما تم تلقيح جزء فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

أعلنت الحكومة عن خطط لتلقيح 300 مليون شخص، أو خمس السكان، بحلول أغسطس. ومع ذلك، تم تطعيم 42 مليونًا فقط حتى الآن، في حين أن أكبر صانع للقاحات في العالم قد أهدى أو صدر ما يقرب من 60 مليون جرعة.

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