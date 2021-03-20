بوكيتينيو متفائل بمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي تفاؤله بمصير فريقه عقب وقوعه في مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا وشدد في الوقت نفسه على صعوبة المهمة أمام الفريق البافاري.









وتأهل باريس سان جيرمان على حساب برشلونة الإسباني بينما تمكن بايرن ميونخ من التأهل على حساب لاتسيو الإيطالي.









وقال بوكيتينو ف ي تصريحات نقلها موقع باريس سان جيرمان الرسمي: "يسعدنا التواجد بين أفضل 8 أندية في أوروبا، شرف كبير أن نتواجد في المنافسة".









وأضاف:"الفوز بدوري أبطال أوروبا يبقى صعبا لأنه عليك مواجهة أفضل الفرق والآن سنلعب ضد حامل اللقب في الموسم الماضي".









وتابع: "بالتأكيد القرعة صعبة والمفاجآت واردة لكننا سنلعب ضد أفضل فريق في القارة في الفترة الحالية".









واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا: "نحن متفائلون، سيكون فريقا قويا، لقد أخرجنا برشلونة وسنركز أمام بايرن ميونخ على هدف واحد وهو التأهل إلى الدور قبل النهائي".