هيثم عرابي: الزمالك يستحق التواجد في مكانة أفضل من ذلك

علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على الأزمات التي تدور داخل نادي الزمالك ورحيل باتشيكو وتولي كارتيرون بدلا منه.





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حزين بسبب الأزمات المتواجدة في نادي الزمالك بالوقت الجاري وأتمنى وجود حلول لتلك الأزمات في أقرب وقت".





وتابع: " الزمالك يستحق التواجد في مكانة أفضل من ذلك".



