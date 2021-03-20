برلمانية: إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية يعكس تقدير الدولة لهم

ثمنت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية وميادين المحافظات المختلفة، واصفة إياه بـ"حدث تاريخي وقرار حكيم".



وقالت "رزق الله"، في بيان لها: إن قرار الرئيس الأخير بشأن الأطباء يعكس تقدير القيادة السياسية للأطقم الطبية ودورهم الكبير في مواجهة فيرس كورونا القاتل، كما أنه يؤكد على التقدير دائم من الدولة المصرية.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأطقم الطبية هم أبطال التجربة المصرية في التصدي للفيروس، ولذلك لابد أن تقدم الدولة كافة سبل الدعم لهم خاصة وأنهم لم يألو جهدًا في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ووضع مصلحتهم في المقام الأول.