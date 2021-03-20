الليلة.. عمرو الليثى يحتفل بعيد الأم مع عائلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي





الليلة رانيا فريد شوقي وعائلة فريد شوقي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس قناة الحياة



في حلقة خاصة من برنامج " واحد من الناس واحتفالية بمناسبة عيد الأم" يستضيف الاعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء اليوم السبت عائلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقى ، حيث يستضيف زوجته السيدة سهير ترك و ابنتيه الفنانة رانيا و عبير ، كما تشدو المطربة نهى حافظ بأجمل أغاني عيد الأم .



و تتناول الحلقة طقوس العائلة في الاحتفال بعيد الأم، وأدق تفاصيل حياة وحش الشاشة العائلية ، والحديث عن فريد شوقى الزوج و الاب و كواليس و أسرار تذاع لأول مرة .



يذاع برنامج واحد من الناس اليوم السبت الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة