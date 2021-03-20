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الليلة.. عمرو الليثى يحتفل بعيد الأم مع عائلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي
السبت 20/مارس/2021 - 12:30 م
الفجر الفني
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الليلة رانيا فريد شوقي وعائلة فريد شوقي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس قناة الحياة
في حلقة خاصة من برنامج " واحد من الناس واحتفالية بمناسبة عيد الأم" يستضيف الاعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء اليوم السبت عائلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقى ، حيث يستضيف زوجته السيدة سهير ترك و ابنتيه الفنانة رانيا و عبير ، كما تشدو المطربة نهى حافظ بأجمل أغاني عيد الأم .
و تتناول الحلقة طقوس العائلة في الاحتفال بعيد الأم، وأدق تفاصيل حياة وحش الشاشة العائلية ، والحديث عن فريد شوقى الزوج و الاب و كواليس و أسرار تذاع لأول مرة .
يذاع برنامج واحد من الناس اليوم السبت الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة
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