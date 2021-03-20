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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه تجاه خميس مشيط

السبت 20/مارس/2021 - 12:32 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه الارهابية تجاه خميس مشيط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت التحالف العربي، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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