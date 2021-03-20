"الحاجة سميرة" الأم المثالية بقنا: اشتغلت في تربية الطيور علشان أعلم ولادي (صور)

بنظرة رضا، وضحكة هادئة، لم تيأس طيلة سنوات عمرها، في سبيل سعيها لنيل وتحقيق حلمها، تحملت فيها وكافحت، لتجلس في هدوء تحصد نتاج ما زرعته، لتنال لتوها لقب الأم المثالية عن محافظة قنا، ولسان حالها يكاد ينطق بكلمات "الحمد لله.. ربنا كلل تعبي على خير".

حيث حصلت السيدة سميرة حسن محمود جاد الكريم، ابنة قرية الظافرية بمركز فقط، في محافظة قنا، على لقب الأم المثالية عن محافظة قنا، في مسابقة «الأمهات المثاليات»، عام 2021، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

يقول أيمن عباس، مدرس، والنجل الأكبر للأم المثالية، إن والدته تعبت كثيرا في تربيته هو وشقيقه أحمد، الذي يعمل نقيب بقوات الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن والدته بدأت فى تربية الطيور وبيعها، من أجل أن توفر لنا كافة الاحتياجات المطلوبة في الدراسة، حتى نجحت فى تربيتنا وحصولنا على شهادات ومؤهلات عالية.

وأشار إلى فرحته بحصول والدته على لقب الأم المثالية، وأنه قدم أوراقها لوحدة الشؤون الاجتماعية، ضمن مسابقة الأمهات المثالية، مؤكدا أنها تسحق كل خير لأنها لم تدخر جهدا فى تربيتنا وأفنت عمرها في ذلك، خاصة وأن حصولها على لقب الأم المثالية جزء بسيط لرد جميلها علينا الذي لا نستطيع رده".

وكشف مصدر مسؤول، اختيار سميرة حسن محمود جاد الكريم، ابنة محافظة قنا، من ضمن أسماء الأمهات المثاليات، والتي سيتم إعلان قائمة بهم اليوم وتكريمهم غدًا.

ولقد جاءت محافظة قنا، في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن.

حيث أعلنت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتيجة مسابقة الام المثالية، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان أسماء الفائزات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

