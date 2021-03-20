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"الطوق و الأسورة " عرض الجوائز من جديد..الأثنين

السبت 20/مارس/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان عرض " الطوق و الأسورة " من إنتاج الفرقة يعود من جديد ابتداء من الأثنين المقبل ٢٢ مارس الجاري ، و ذلك ببيت السحيمي ، ليستمر حتى ٢٥ مارس الجاري ، ثم يعود مرة أخرى أيام ٢٩،٣٠،٣١ مارس الجاري في تمام الثامنة مساء ، و ذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

جدير بالذكر ان عرض "الطوق و الأسورة " هو عرض الجوائز الدولية لعام ٢٠١٩ ، حيث حصل العرض على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩ ، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر لعام ٢٠١٩ على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، ليحصل بذلك على جائزتين من أهم جوائز المسرح بالمنطقة العربية.


"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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