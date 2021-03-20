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أستاذ مناعة: الوضع الوبائي في مصر مستقر.. و"مش عايزين ندخل موجة تالتة" (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إنه ثبت أن لقاح "أسترازينكا" لا يسبب الإصابة بتجلطات الدم، ودول العالم استأنفت منح اللقاح لمواطنيها بعد الاطمئنان على فاعليته وامنه.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى ان هيئة الدواء المصرية تقوم بمراجعة اللقاح بعد وصوله مصر عقب موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح، لافتا إلى أن اشتراط المملكة العربية السعودية حصول كل الحجاج على لقاح كورونا طبيعي لضمان سلامة كل الموجودين بموسم الحج.

وأضاف أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، والتذبذب في الأعداد بسيط، معربا عن تخوفه من زيادة الأعداد في شهر رمضان بسبب العادات المصرية، معلقا: "مش عايزين ندخل موجة تالتة".

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