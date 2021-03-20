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9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

السبت 20/مارس/2021 - 12:45 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11279 حالة شفاء، و392 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في روسيا 4 ملايين و447570 إصابة، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و60652 شخصا، وتوفي 94659 شخصا، وفقًا للبيانات والاحصاءات الرسمية.

 

وذكرت السلطات الصحية الروسية، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1728 إصابة)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (899)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (651).

 

ويذكر أن الوضع الوبائي في روسيا، شهد تحسنًا منذ بداية العام الجاري وبعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع، الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي كأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا.


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