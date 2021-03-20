الطالع الفلكى السّبْت 20/3/2021..بِدَايَة جَدِيدَة!













*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 11 برمهات قبطى ، 20 آذار رُومى ، 7 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (لوحصل خلاف بين إتنين متجوّزِين مُمكن يرجعو بنفس الحب اللى كان بينهم لو كل واحد حسّ بغلطته؟) - لو كل واحد حسّ بغلطته. (محمود ياسين من فيلم سؤال فى الحُبّ-1975)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الشّمس تنتقل للحَمَلْ - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من الحُوت للحَمَلْ فى الحادية عشرة و 37 دقيقة مظر اليوم ، و سوف تبقى فيه لتُغادره للثّور فى العاشرة و 33 دقيقة ليل 19 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحَمَلْ.(تنتقل للثّور فى 19 أبريل)

(عطارد) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 4 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الحُوت. (تنتقل للحَمَلْ 21 مارس)

(القمر) ------ فى الجَوْزَاء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسرطان فى 23 أبريل)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





حَمَل برج علوّ وشرف وقوّة الشمس، تبدأ الشمس فيه بزيادة ساعات ظهورها من جديد بعد رحلتها الشاقة فى الأبراج الجنوبية طوال الستة أشهر الماضية ، وقت نبدأ فيه بالرغبة فى إثبات ذواتنا/الشمس وأننا مُتمّيزون عن غيرنا، وقت للحركة والتنفيذ الملموس لأعمالك فبرودة الشتاء قد إنتهت وطاقة الشباب تولد مع الشمس بوجودها فى برج بزوغ آزَار تمّوز بعد إقامته فى الشتاء تحت الأرض، بالتوازى مع الزهور فأنت قادر بمشيئة الله تَعَالى على شق الأرض لتطل برأسك لتثبت للجميع أنك زهرة جميلة مفيد لنفسك ولغيرك ،مشروع جديد أو وظيفة جديدة أو زيجة جديدة تعوّض معها فترة فائتة من المُعاناة ،وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الشتاء الفائت بخيرها وشرّها،مظهر الصحّة والمتانة والحزم، الثقة بالنفس والشعور بالقوة هى ما تُمطرك به الشمس بإقامتها ببيت قوّتها وعلوّها برج الحَمَل ، بمشيئة الله تَعَالى.









من وجهة نظر سلبيّة فآفة بُرج الحَمَلْ الإستهتار بالغير وكسرالقوانين بسبب الإنغماس فى الأنا،هذا ما يفعله طفل صغير/الحَمَلْ يرغب فى الإفلات من يد أمّه كاسراً لقوانين المرورغيرعابئ بسيارة مُسرعة ، أنانيّة برغبته إمتلاك لعبة وحده فقط غيرعابئ برغبة أطفال آخرين فى السعادة مثله،رفع صوت المُوسيقى غير عابئ بمريض يتألم أو أبّ لأسرة نائم أو تلميذ يدرس،التباهى بالأناقة أمام شخص محروم ،الإستمتاع بسرعة سيارتك دون إكتراث لأرواح الناس،إنطلاقة الربيع لا يجب أن تتوازى مع إنطلاقة متهوّرة لسيارتك و شعورك بالشباب لاينبغى أن يكون على حساب غيرك، لذلك كان الميزان 180 درجة فى مُواجهة الحمل ليُذكّرك بالكفّة الأخرى لغيرك وهذا سبب أن برج الميزان ضَعْف الشمس حيث تتقلّص رغباتك/ الأنا/الشمس فى مواجهة مصلحة غيرك بالتوازى مع تقلص ساعات النهار، وهو نفسه علوّ زحل كوكب القانون والنظام ، لذا وَجَبَ الحَذَر.









الليلة هى عشيّة مهرجان نيروز الفارسى المُشابه لشمّ النسيم الفرعونى المصرى و تتزامن مع الإعتدال الربيعى 21 مارس من كل عام والتى يبدأ معها التقويم للسّنة الفارسية الجديدة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة أو الحزينة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الثور: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام ، الحيوانات والطيور، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الجوزاء: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: إنعزالك فى المساء يعمل على شحنك بطاقة جديدة نظيفة ، حاول الهرب بنفسك من لقاءات نميمة لا لزوم لها ، الوحدة خيرٌ من جليس السوء.





برج الأسد: لاتُسرع بتنفيذ أول حل يصل لعقلك ،فكّر فى حل آخر ولو على سبيل الإحتياط ، لاتُرسل صغيراً ليُنجز عمل الكبار ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العذراء: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الميزان: إحذر تجاوز التقاليد أو التراخى الأخلاقى وإلا عانيْت عواقب وخيمة ، ولا يمكن إلقاء اللوم على النجوم، بل على تلك النّفس الأمّارة بالسّوء.





برج العقرب: عليك تكريس اليوم لإعادة ترتيب علاقتك بأفراد أسرتك فى المنزل ، وتصفية أيّة خلافات حدثت فى الماضى أو واردة الحدوث.





برج القوس: عليك تبنّى حكمة ما قل ودَلّ ، مع التأكّد من أن الطرف الآخَر فهم مقصودك لتلافى سوء الفهم.





برج الجدى: لست مُضطرّاً لتقمّص دور المُهرّج لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الدّلو: يُشاع أن التسوّق وصفة علاج فعّالة لأعراض الإرهاق والإحباط والحب الفاشل ،لا تُنفق أموالك التى كدحت لتحصيلها على سلع لاتحتاج لها.





برج الحوت: نيولوك أومظهر جديد تتمكن من خلاله بمشيئة الله تَعَالى من كسب مقابلة وظيفيّة أو تقوية مركزك لدى خطيبتك ، أو يوم عسل مع زوجتك.