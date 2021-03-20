



رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 بالاسم ورقم البطاقة وطريقة تقديم الشكاوى وأسماء المقبولين في دفعة شهر مارس





بدأ رابط استعلام تكافل وكرامة 2021 بالاسم ورقم البطاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة وذلك بعد إعلان أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة من معاشات التكافل والكرامة لدفعة شهر مارس الجاري بحسب ما صرحت به مصادر مسؤولة في الوزارة خلال الساعات الماضية مؤكدة بأن هناك فرصة كذلك لتقديم شكاوى تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني في حالة عدم حصول المواطن على دفعته من مبادرة وبرنامج التكافل.





استعلام تكافل وكرامة 2021

قالت وزارة التضامن الاجتماعي بأن موقعها الإلكتروني قد بدأ في استقبال الملايين من المواطنين الراغبين بمعرفة توقيت صرف معاش تكافل وكرامة الدفعة الجديدة لشهر مارس الجاري، وهذا بعد بداية عمليات الصرف من خلال مكاتب البريد أو من خلال ماكينات الصراف الآلي في مختلف المحافظات.





وقد جاءت طريقة الاستعلام عن معاش تكافل 2021 بالاسم ورقم البطاقة على النحو التالي:





- اذهب لموقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

- اختر خدمة الاستعلام عن توقيت صرف الدفعة الجديدة من برنامج تكافل وكرامة 2021.

- اكتب الرقم القومي للشخص المستفيد في المكان المخصص لذلك.

- اضغط على عرض نتيجة الاستعلام.





رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط مباشر لتقديم شكاوى تكافل وكرامة وهذا بجانب رابط آخر يمكن المواطنين من الاستعلام عن توقيت صرف الدفعات الجديدة من برنامج التكافل لشهر مارس 2021 من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.





وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها خلال الساعات الأخيرة بأن باب تقديم الشكاوى والتظلمات بشأن معاش تكافل وكرامة مفتوح دومًا من أجل تلقى استفسارات المواطنين بخصوص أسماء المقبولين في الدفعات الجديدة من معاشات التكافل بمختلف محافظات الجمهورية.



