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عيد الأم 2021.. عبارات ورسائل لتهنئة الأمهات في هذا اليوم
السبت 20/مارس/2021 - 12:47 م
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يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن العبارات ورسائل التهنئة لتقديمها للأمهات يوم عد الأم 2021، حيث يفصلنا ساعات قليلة عن الاحتفال بيوم الأم ويبحث المعظم عن أفكار لأفضل الرسائل للتعبير عن حبهم لامهاتهم، ومن هنا جلبنا لكم مجموعة من عبارات التهنئة لإرسالها للأمهات في عيدهن.
أجمل رسائل عيد الأم 2021
عيد الأم 2021.. كل عام وأنت أقرب لقلبي ومصدر رزق بدعواتك يا أمي
عيد الأم 2021.. أحبك كثير بقدر اهتمامك بتفاصيل حياتي .. ورغبتك الدائمة في أن أكون أفضل
عيد الأم 2021.. أمي أنتي مصدر إلهامي في الحياة .. كل عام وأنتي بخير
عيد الأم 2021.. يا من أوصانا الرسول بها ثلاث مرات أهنئك بحلول عيد الام .. كل عام وأنتي بصحة وعافية
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